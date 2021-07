Sipas MeteoAlb zonat bregdetare paraqiten me kthjellime, ndërsa zonat e ulëta dhe malore do kenë vranësira kalimtare deri në mesditë. Por pasditja sjellë kalime vranësirash nëpër të gjithë vendin, përjashtuar zonat jugore ku kthjellimet do të jenë dominuese gjatë gjithë ditës.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie në mëngjes dhe mesditë duke shënuar vlerat minimale dhe maksimale 11°C në verilindje deri në 34°C në zonat e ulëta.