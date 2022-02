Orët e para të ditës do të jenë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash kalimtare të cilat më të fokusuara do të jenë në zonat Jugure, ku do të krijojnë mundësi për reshje të pakta. Sipas MeteoAlb, orët e mesditës do të përmirësojnë kushtet e motit edhe në këto zonat, duke bërë që në vijim Shqipëria të jetë në mbizotërimin e motit të qëndrueshëm.

Temperaturat e ajrit do të ulen ndjeshëm në mëngjes, por do të rriten lehtë në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -8°C deri në 11°C. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 45 km/h nga drejtimi Verilindor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 3 ballë.