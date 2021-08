Sipas MeteoAlb: Paraditja do te jete ne mbizoterimin e kthjellimeve dhe vranesirave te pakta ne zonat malore. Në oret ne vijim vranesirat te behen më të dukshme ne te gjithe territorin, duke krijuar mundesi per reshje te pakta dhe te izoluara kryesisht ne Veri te vendit.

Temperaturat e ajrit do te rriten ne mengjes dhe ne mesdite duke luhatur vlerat ditore nga 20°C deri në 41°C. Era do te fryje mesatarisht me shpejtesi 50 km/h nga drejtimi Jugor Jugperendimor duke krijuar ne det dallgëzim mbi 4 balle.