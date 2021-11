Sipas MeteoAlb: Vlerat e larta barike do të sjellin mbizotërim të kushteve të qëndrueshme atmosferike në të gjithë vendin tonë, gjatë gjithë ditës. Parashikohet që zonat Jugore dhe Qëndrore të jenë në dominimin e kthjellimeve, por herë pas here do të ketë dhe zhvillim të vranësirave konvektive duke sjellë shira të përkohshëm kryesisht në veri dhe veriperëndim.

Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten në mëngjes por nje renie te lehte do të ketë mesdita duke luhatur vlerat ditore nga 8°C deri në 27°C.Era do të fryjë e mesatare me shpejtësi 40 km/h, mbetet nga drejtimi Jugor duke sjell në brigjet detare dallgëzim 3 – 4 ballë.