Gadishulli i Ballkanit po ndikohet nga qarkullimi i masave ajrore të paqëndrueshme të cialt do të kushtëzojnë mot me reshje shiu në vendin tonë pasdite. Moti do të jetë me kthjelliem dhe vranësira mesatare deri të dendura të pasuara nga reshje shiu të pakta në zonën perëndimore pasdite .

Era do të jetë me drejtim Jug-Perëndim me shpejtësi deri në 10-15 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 4 me lartësi vale 1,0 deri në 1,5 metër në det hapur. Temperaturat do të jenë me rritje .