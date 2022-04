Ky fillim muaji do të nisë me vranësira të shpeshta që do të vazhdojnë të jenë prezente në vendin tonë duke gjeneruar reshje shiu në të gjithë territorin. Sipas Meteoalb, reshjet do të jenë me intensitet të ulët dhe mesatar, ku më të dukshme do të jenë në orët e pasdites dhe mbrëmjes. Pritet që reshjet më të fokusuara të jenë në zonat veriperëndimore dhe veriore të Shqipërisë.

Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes dhe ndjeshëm mesditës duke luhatur vlerat ditore nga 5°C deri në 17°C. Era do fryjë e mesatare dhe e fortë me shpejtësi 60 km/h nga drejtimi Jugor – Jugperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 5 – 6 ballë.