Sipas MeteoAlb: Territori Shqiptar parashikohet të jetë në ndikimin e vranësirave të shpeshta, të cilat do të gjenerojnë reshje shiu në pothuajse të gjithë vendin tonë. Pritet që reshjet më të fokusuara reshjet të jenë në Veri të Shqipërisë, ndërsa në zonat Qëndrore dhe Jugore reshjet do të jenë në sasira më të pakta.

Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten në mëngjes, POR do ulen ndjeshëm në mesditës duke luhatur vlerat ditore nga 4°C deri në 17°C. Era do fryjë e mesatare dhe fortë me shpejtësi 65 km/h nga drejtimi Jugor – Jugperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim mbi 5 ballë.