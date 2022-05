Vendi ynë do të mbizotërohet sot nga vranësira të shpeshta të cilat në orët e para të ditës parashikohet të sjellin reshje shiu si fillim në zonat Jugore.

Sipas MeteoAlb mesdita dhe pasditja do të gjenerojnë reshje shiu në të gjithë territorin. Por mbrëmja përmirëson gradualisht kushte e motit në zonat Jugore dhe

pjesërisht ato Qëndrore. Ndërsa Veriu mbetet me reshje të pakta shiu.

Temperaturat e ajrit do të vijojnë të ulen lehtë në mëngjes dhe ndjeshëm në mesditës duke luhatur vlerat ditore nga 5°C deri në 19°C.