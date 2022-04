Zonat jugore dhe qendrore ditën e sotme do të jenë në ndikimin e kthjellimeve dhe kalimeve të pakta të vranësirave, ku më të dukshme do të jenë në orët e pasdites. Ndërsa, sipas Meteoalb në zonat veriore vranësirat do të jenë më të shpeshta, duke krijuar mundësi për reshje të pakta shiu dhe dëborë në zonat e thella malore.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat zonat jugore dhe qendrore do të jenë në ndikimin e kthjellimeve dhe kalimeve të pakta të vranësirave, ku më të dukshme do të jenë në orët e pasdites. Ndërsa në zonat Veriore vranësirat do të jenë më të shpeshta, duke krijuar mundësi për reshje të pakta shiu dhe dëborë në zonat e thella malore. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 1°C deri në 18°C.