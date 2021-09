Pjesa më e madhe e vendit tonë do të paraqitet me kthjellime dhe vranësira kalimtare duke filluar nga orët e para të ditës. Perjashtim bejne zonat malore pergjate kufirit lindor ku vranësirat janë më të shpeshta.

Këto kushte atmosferike mbeten deri mëngjesin e së martës. Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes por nuk pësojnë ndryshime në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 12°C deri në 31°C. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 30 km/h kryesisht nga drejtimi Veriperëndimor duke krijuar në det dallgëzim 2 ballë.