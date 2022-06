Orët e para të ditës do të jenë me kthjellime në pjesën më të madhe të Shqipërisë. Ndërsa, orët e pasdites do të kenë shfaqje të vranësirave në të gjithë territorin e vendit ku më të dukshme do të jenë në veri dhe pjesërisht në qendër, megjithatë nuk priten reshje.

Sipas MeteoAlb, parashikohet që gjatë natës i gjithë vendi të mbizotërohet nga kthjellime dhe vranësira të shpeshta. Temperaturat e ajrit do të ulen lehtë në mëngjes por një rritje e lehtë pritet në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 10°C deri në 32°C.