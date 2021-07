Sipas MeteoAlb: Pjesa e parë e ditës do të vijoje me kthjellime në të gjithë vendin tonë. Por pjesa e dytë e ditës sjellë kalime vranësirash fillimisht në zonat jugore dhe gradualisht vranësirat përfshijnë gjithë territorin por pa mundur të gjenerojnë reshje. Mbrëmja do të sjellë largim të vranësirave dhe mbizotërim të kthjellimeve.

Temperaturat e ajrit mbeten të pandryshuara në vlerat minimale por rriten në ato maksimale duke u luhatur nga 11°C mëngjesi në zonat malore deri në 35°C mesdita në zonat e ulëta.