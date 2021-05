Gadishulli i Ballkanit po ndikohet nga periferia e presionit të ulët atmofserik me qëndër të pozicionuar në gadishullin Apenin e cila po ndikon mot relativisht të qëndrueshëm në vendin tonë në fillimin e javës.

Moti do të jetë me vranësira të dendura shtresore, nuk përjashtohet mundësia e reshjeve të izoluara në Alpe. Era do të jetë me drejtim Jug-Perëndim me shpejtësi deri në 8 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 3 me lartësi vale 0, 5 deri në 1,0 metër në det hapur. Temperaturat do të shënojnë rënie .