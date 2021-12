Sipas MeteoAlb: Vijon ndikimi i masave ajrore të ngrohta por të pasura me lagështirë me origjinë jugore në vendin tonë, duke bërë që moti të jetë me vranësira, reshje shiu në pjesën më të madhe të territorit por dëborë në zonat verilindore dhe juglindore. Herë pas here do ketë pauz të reshjeve. Këto kushte të motit vijojne gjatë natës dhe deri mëngjesin pasardhës.

Temperaturat e ajrit rriten gjatë mëngjesit por ulen lehtë gjatë orëve të mesditës duke luhatur vlerat ditore nga 1°C deri në 18 °C. Era do të fryjë mesatare me shpejtësi 45 km/h Jugor – Jugperëndimor duke gjeneruar ne brigjet detare dallgëzim 3 ballë.