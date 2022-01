Vendi ynë deri në orët e pasdites do të paraqitet në mbizotërimin e kthjellimeve dhe vranësirave të pakta në zonat malore. Sipas MeteoAlb por në orët e në vijim parashikohet që vranësirat të shtohen në gjithë territorin, ku më të dukshme do të jenë në zonat veriore të Shqipërisë.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke u luhatur nga -6°C deri në 13°C. Era do fryjë mesatare në tokë dhe e fortë në det me shpejtësi 60 km/h nga drejtimi Jugor duke krijuar dallgëzim 6 ballë.