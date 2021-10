Mëngjes i ftohtë në të gjithë vendin, por i kthjellët në veri dhe zonat qendrore, ndërsa me vranësira dhe ndonjë shi të izoluar jugu. Edhe pjesa e dytë vijon në të njëjtën tablo të motit, ku skaji jugor dhe juglindor mbeten me vranësira lokale dhe mundësi për reshje të pakta.

Temperaturat e ajrit ulen me 2-3°C gjatë mëngjesit, por rënie më të lehtë sjell mesdita duke luhatur vlerat ditore nga 2 në 21°C. Era do të fryjë e lehtë dhe rrallëherë mesatare në bregdet nga drejtimi lindor, ndërsa në brigjet detare do të ketë dallgëzim të ulët.