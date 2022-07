Orët e paradites vijojnë në ndikimin e motit të kthjellët dhe të nxehtë në të gjithë vendin por duke ju afruar pasdites priten grumbullim i vranësirave duke gjeneruar shira konvektivë, në zonat malore veriore dhe verilindore. Sipas MeteoAlb, parashikohet që mbrëmja dhe nata të ri-sjellin kthjellimet në territor.

Temperaturat e ajrit do të ulen lehtë në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 16°C deri në 39°C. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi mbi 35 km/h nga drejtimi veriperëndimor, duke krijuar në brigjet detare dallgëzim deri në 2 ballë.