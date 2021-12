Moti vijon i kthjellët në veri dhe qendër, ndërsa jugu do të ketë edhe vranësira kalimtare. Mesdita dhe orët vijuese mbeten me kthjellime e vranësira kalimtare në të gjithë vendit. Temperaturat e ajrit rriten lehtë në mëngjes e mesditë duke variuar nga -5 në mbi 13°C.

Era do të fryjë e lehtë në tokë dhe mesatare në det nga drejtimi verilindor gjatë gjithë ditës, ndërsa dallgëzimi në bregdet do të jetë i ulët.