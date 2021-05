Sipas MeteoAlb: Mbetemi në ndikimin e masave ajrore me origjinë Jugore, të cilat do të kushtëzojnë kthjellime dhe temperatura relativisht të larta në territor. Këto kushte atmosferike vijojnë thuajse gjatë gjithë ditës, përjashtim bëjnë vetëm zonat Veriore dhe skaji Juglindor ku pas mesditës do ketë kalime vranësirash të lehta.

Temperaturat e ajrit rriten me të paktën 2 gradë në mëngjes dhe mesditë, duke bërë që vlerat ditore të luhaten nga 10°C deri në 32°C.