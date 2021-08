Sipas MeteoAlb: Oret e para te dites do te jene me kthjellime ne ultësirën perendimore, ndersa kalime te pakta vranesirash do te kete pergjate zonave malore. Por ne oret vijuese vranesirat do te behen me te dukshme, duke u shfaqur dhe ne zonen e ulet.

Temperaturat e ajrit do te rriten ne mengjes, por mbeten kostante ne mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 20°C deri në 38°C. Era do te fryjë mesatarisht me shpejtesi 40 km/h nga drejtimi Jugor – Jugperendimor duke krijuar ne det dallgëzim 4 balle.