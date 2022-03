Sipas MeteoAlb: Vendi ynë paraqitet në ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferik për gjatë gjithë ditës, duke sjell alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta. Parashikohet që herë pas here në territorin Shqiptar vranësirat të pësojnë zhvillime të për kohëshme, por nuk priten reshje.

Temperaturat e ajrit do të ulen ndjeshëm në mëngjes, por do të rriten në mesditës duke luhatur vlerat ditore nga 1°C deri në 19°C. Era do fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 40 km/h nga drejtimi Jugor – Juglindor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim mbi 3 ballë.