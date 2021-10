Sipas MeteoAlb pritet që të mbetet në mbizotërimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike, duke sjell në vendin tonë alternime kthjellimesh dhe vranësirash të pakta. Parashikohet që vranësirat të jenë më të fokusuara përgjatë kufirit lindor. Ndërsa kthjellimet më të dukshme do të jenë në zonën e ulët dhe në vijën bregdetare.

Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 4°C deri në 21°C. Era do të fryjë kryesisht e lehtë me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi Verilindor duke sjell në det dallgëzim të ulët.