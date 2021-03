Kjo javë sjell kushte dimri të butë në Ballkan. Ndërsa Shqipëria sot paraqitet me kthjellime dhe vranësira, të cilat do të shtohen pas mesditës duke sjellë reshje të pakta shiu në bregdet dhe zonat e ulëta, por dëbore në terrenet malore mbi 1000 metra lartësi. Mbrëmja dhe nata vijojnë me reshje të pakta dhe mesatare kryesisht në veri dhe zonat qendrore.

Temperaturat e ajrit mbeten të ulëta gjatë mëngjesit duke variuar nga -2 në zonat malore, deri në 9 gradë, ndërsa vlerat e mesditës do të luhaten nga 9 në 15 grad Celsius.