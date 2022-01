Dashi:

Ndiheni tė lodhur nga historia juaj e dashurisė, ndoshta keni probleme nė familje. Nė punė duhet tė bėni zgjedhje tė reja.

Demi:

Dita e duhur pėr ēiftet qė duan tė bėjnė njė zgjedhje pėr planet e sė ardhmes. Nė punė duhet tė zgjidhni njė problem.

Binjakėt:

Mund tė keni takime qė ndikojnė nė aspektin e romancės. Nė punė, mund tė vijnė transferime ose ndryshime.

Gaforrja:

Nė dashuri jo gjithēka shkon ashtu siē do tė dėshironit, ndaj pėrpiquni tė mos i ndėrlikoni gjėrat. Nė punė, kini kujdes nga njė person.

Luani:

Nė punė keni pasur shumė shpenzime, ndaj bėni kujdes nė sektorin financiar. Mos u shpėrqėndroni nė punė!

Virgjeresha:

Mos u pushtoni nga dembelizmi. Partneri ka nevojė pėr energjinė tuaj. Nė punė, ajo qė do ndodhė tani mund tė jetė e rėndėsishme pėr tė ardhmen!

Peshorja:

Hėna sė shpejti do tė jetė nė anėn tuaj dhe do t’ju ndihmojė nė dashuri. Nė punė, pėrpiquni tė ecni pėrpara dhe tė bėni zgjedhje tė reja.

Akrepi:

Dita ėshtė interesante, do tė shijoni qetėsinė me partnerin. Nė punė ėshtė koha pėr tė bėrė zgjedhje sepse do tė vijnė shpejt lajme tė mira.

Shigjetari:

Mund tė kapėrceni ēdo konflikt qė keni pasur me partnerin/partneren. Nė punė, situata ėshtė e mirė: tė rinjtė duan njė ndryshim.

Bricjapi:

Diskutime, veēanėrisht nėse keni romancė me persona qė kanė lindur nė shenjėn e Peshores. Ndėrsa paratė janė rrugės!

Ujori:

Shijoni disa momente tė bukura. Nė punė do ju vijnė propozime qė janė vendimtare pėr tė ardhmen.

Peshqit:

Nėse keni pėrjetuar njė problem nė 48 orėt e fundit, tani do jeni mė tė qetė. Sa i pėrket punės, tani ndiheni tė pasigurt.