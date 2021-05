DASHI

Nëse diçka në dashuri ju shqetëson në mendime, do të jetë me vend që këtë të premte të adresoni çështjet siç duhet. Lidhur me punën, diçka e mirë rezervohet në qiell.

DEMI

Për sa i përket dashurisë, fundjava do të sjellë rezultate të mira. Sa i përket punës duhet të merrni kohë para se të veproni. Përdorni mendimet siç duhet.

BINJAKËT

Nëse shkëndija nuk është ndezur për një kohë të gjatë, tani është koha për të ecur përpara. Sa i përket punës, falë një propozimi të ri, do të jetë e mundur të përballesh me disa risi.

GAFORRJA

Në dashuri ka ardhur koha të ktheheni në lojë, ndërsa në punë është e nevojshme t’i kushtoni vëmendje të madhe vendimeve që do të merren. Mos u ngutni.

LUANI

Fundjava do t’ju sjellë disa këshilla, por gjithashtu do të ngrejë dyshime në lidhje me ndjenjat. Sa i përket punës, gjithçka po shkon mirë falë një vetëvlerësimi në rritje.

VIRGJËRESHA

Venusi filloi me një tranzit të veçantë dhe kjo do t’ju çojë të jeni shumë tolerant në diskutime. Durimi do të jetë i nevojshëm edhe në punë.

PESHORJA

Nëse ka pasur një krizë në dashuri, diçka mund të ndryshojë në orët e ardhshme. Sa i përket punës, ka ardhur koha të ndryshojmë dhe të shikojmë pak përreth.

AKREPI

Hëna nuk është më kundër jush. Dallimet duhet të zgjidhen sa më shpejt, që të jetë e mundur. Në vendin e punës nuk jeni plotësisht të kënaqur: disa vështirësi ju fusin në krizë të madhe.

SHIGJETARI

Hëna ka qenë në opozitë për disa ditë, por nuk duhet të dorëzoheni. Mos u dorëzo kurrë. Sa i përket punës, e premtja do të jetë një ditë për tu marrë me energjinë e duhur.

BRICJAPI

Ndryshimet që ekzistojnë në çift mund të zgjidhen me një komunikim të mirë. Sa i përket punës, ju mund të bëni disa gabime, për shkak të shpërqendrimit tuaj.

UJORI

Takimet e këtyre ditëve do të jenë shumë interesante, për të ardhmen. Kjo vlen si për dashurinë ashtu edhe për mjedisin e punës.

PESHQIT

Para se të thoni ndonjë gjë, mendohuni dhe përpiquni të përdorni fjalët e duhura. Për sa i përket punës, lodhja ju bën të ndjeshëm: nervozizmi juaj rrjedh gjithashtu nga kjo situatë.