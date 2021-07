Dashi

Ndjenjat nė ēift janė tė forta, por pėrsėri nuk ėshtė e mjaftueshme. Nėse partneri pėrpiqet t’ju fusė nė “kurth” duke folur ju pėr tė ardhmen, ju bėni menjėherė njė hap prapa.

Demi

Hėna e zellshme do tė jetė nė anėn tuaj, ndėrsa Venusi ju rekomandon blerjen e sendeve tė shtrenjta, duke ju bindur se prestigji dhe suksesi ecin krah pėr krah.

Binjakėt

Nėse jeni tė dashuruar, do tė shkoni pak pėrtej arsyes. Do tė bėni sjellje tė ēuditshme, do tė bėni deklarata dramatike, do tė ofroni ėmbėlsi tė pakufishme pėr personin qė ju tėrheq.

Gaforrja

Hėna do tė jetė e heshtur dhe Venusi do tė jetė tekanjoz dhe dashuria nuk ecėn. Ndėrkaq ju ngushėllon dyshja Diell-Pluton, garantuese tė njė atmosfere miqėsore dhe tė shndritshme.

Luani

Venusin do ta keni kundra, por nuk ju sjell ndėrlikime. Ndėrkohė, i mbėshtetur nga aspekti pozitiv i Hėnės, nxjerr nė pah interesin reciprok.

Virgjėresha

Pėr ju qė keni njė familje, ajo ėshtė shumė dashur dhe me fėmijė tė mirė, por ju mungon diēka dhe madje shumė, njė person nga e kaluara, qė ende nuk arrini ta harroni.

Peshorja

Nė ēift do tė jeni tė lumtur dhe tė kėnaqur, si nė pėrralla. Rregulli juaj ėshtė tė ballafaqoheni pėr ēdo gjė, por pa e ngritur zėrin, me dashamirėsi dhe diplomaci.

Akrepi

Do tė keni momente magjike nė punė, ku ēdo gjė ecėn nė pėrsosmėri, tė frymėzuar nga njė fllad gjeniu krijues dhe tė mbėshtetur nga shija e juaj estetike.

Shigjetari

Venusi dhe Hėna janė tė gatshėm qė t’ju inkurajojmė dhe t’ju japin njė dozė vetėbesimi! Do tė keni marrėdhėnie tė qetė me ambientin qė ju rrethon.

Bricjapi

Revolucionarė tė zemrės, synoni harmoninė qė zbut mosmarrėveshjet, duke filluar nga jeta nė ēift, ku komunikimi bėhet jetik.

Ujori

Do tė keni krijimtari tė shkėlqyeshme nė punė. Origjinaliteti i bashkėngjitet ēdo nisme. Nėn drejtimin tuaj, edhe gjėja mė e parėndėsishme ka personalitet.

Peshqit

Tė pakėnaqur nga Hėna, si edhe me Venusin e burgosur nė shtėpinė tuaj tė dymbėdhjetė, pėr kėtė tė martė nuk bėhet fjalė pėr aventura dashurie!