DASHI

Në dashuri ndodh që të pastroni paragjykimet e vjetra që ju mundojnë. Përndryshe nuk do të jeni në gjendje të ecni përpara lehtë.

DEMI

Çiftet gjejnë kreativitet të madh, me Uranin që ju mbështet në marrjen e vendimeve komplekse dhe sfiduese, por që do të jenë vendimtare për të ardhmen.

BINJAKËT

Ka shumë projekte në proces për çiftet shumëvjeçare. Në fakt, mund të filloni të planifikoni një martesë, një bashkëjetesë ose të keni fëmijë.

GAFORRJA

Ka disa çështje që ju kanë dalë kohët e fundit dhe që do të duhet t’i adresoni sa më shpejt që të jetë e mundur, nëse nuk doni të mbeteni pas.

LUANI

Keni një Hënë të favorshme dhe ky është gjithmonë një lajm i mirë. Venusi nuk do të jetë më kundër nga e diela, kështu që edhe në dashuri mund të përjetoni momente të kënaqshme.

VIRGJËRESHA

Dita do të fillojë jo si duhet, por nga pasditja gjërat do të përmirësohen. Në mëngjes, shmangni polemikat e panevojshme sepse mund të thoni diçka dhe mund të pendoheni.

PESHORJA

Është e kotë të kthehesh nga e kaluar, sepse rrezikon të jetosh nga nostalgjia dhe të jesh fyes duke thënë disa fjalë shumë për të cilat më vonë do të pendohesh.

AKREPI

Nëse ka çështje të jashtëzakonshme, prisni të paktën deri të Dielën, kur do të keni një pamje astrale më të përcaktuar. Në punë jeni shumë konfuzë, mbase jeni duke pritur një konfirmim.

SHIGJETARI

Mëngjesi do të jetë vërtet i nënshtruar, por pasdite mund të shëroheni. Në çdo rast, shmangni diskutimet banale, për të cilat do të pendoheni me një mendje të ftohtë.

BRICJAPI

Një ditë shumë diskrete për shenjën tuaj. Po dilni nga një kohë e vështirë dhe më në fund po shihni dritë në fund të tunelit. Hëna megjithatë është akoma disonante.

UJORI

Historitë e sapo lindura mund të kthehen në diçka të veçantë. Në punë ndjeni një dëshirë të madhe për risi dhe ndryshim. Për fat të mirë, keni projekte të rëndësishme.

PESHQIT

Kjo është një ditë e mirë, nëse ka pasur ndonjë diskutim ose çështje për të sqaruar. Sidoqoftë, përpiquni të mos e teproni, përndryshe rrezikoni të thoni shumë fjalë.