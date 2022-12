Michel de Nostradame, i cili tani njihet si Nostradamus ka bërë një sërë parashikimesh rrëqethëse në librin e tij “Les Propheties” mbi 450 vjet më parë. Për ata që i besojnë atyre, thonë se një pjesë janë bërë realitet.

Përmbajtja e librit kishte parashikime të tmerrshme për Luftën e Dytë Botërore, ngritjen e Hitlerit në pushtet dhe Revolucionin Francez. Madje, astrologu francez thuhet se e dinte se John F Kennedy do të vritej, madje do të ndodhnin sulmet terroriste të 11 shtatorit në Nju Jork.

Megjithëse parashikimet nuk referojnë data specifike, ka një sërë parashikimesh që mund të realizohen në vitin 2023.

Sipas “The Mirror”, Nostradamus parashikon një ekonomi të dështuar që mund të jetë në horizont në të ardhmen e afërt. “Nuk do të ketë abatë, as murgj, as rishtarë për të mësuar. Mjalti do të kushtojë shumë më tepër se dylli i qiririt. Çmimi i grurit do jetë kaq i lartë” – shkruhet në librin e tij. Kjo me sa duket parashikon që kriza e kostos së jetesës do të vazhdojë deri në vitin 2023.

“Një luftë e madhe”

Një tjetër parashikim që bie në sy për vitin 2023 është “një luftë e madhe”. Një rresht në librin e Nostradamus bie veçanërisht në sy dhe thotë: “7 muaj luftë e madhe. Njerëz të vdekur nga e keqja. Rouen, Evreux nuk do t’i bjerë mbretit”.

Ky parashikim mund të jetë një referencë për konfliktin aktual midis Ukrainës dhe Rusisë. Analizuesit thonë se ky konflikt mund të përshkallëzohet në Luftën e Tretë Botërore vitin e ardhshëm.

Fatkeqësia në Mars mund të shkaktojë dhimbje koke për Elon Musk

Nostradamus parashikon në librin e tij se kërkimi i njerëzimit për të kolonizuar Marsin, i kryesuar nga sipërmarrësi i teknologjisë dhe pronari i Twitter, Elon Musk mund të ndalet në vitin 2023. Nostradamus shkruan se do të kishte një “zjarr qiellor kur dritat e Marsit do të fiken”.

“Diçka e tmerrshme mund të ruhet për njerëzit e parë që përfundimisht do të arrijnë në planetin e kuq” – shkruan ai.

Edhe mjedisi mund të marrë një tjetër goditje në vitin 2023, sipas parashikimeve të Nostradamus.

“Toka e thatë do të thahet edhe më shumë. Do të ketë përmbytje të mëdha ku do të shihet ylberi”, – shkruan astrologu.

Ndërsa ndryshimi i klimës vazhdon të përkeqësohet, ky parashikim nuk duket shumë i largët për vitin e ardhshëm. Në vitin 2022, Anglia u përball me një nga verat e saj më të nxehta në histori. Met Office zbuloi se vendi kishte vetëm 56% (46.3 mm) të reshjeve mesatare të shiut në Korrik.

Mungesa e reshjeve nënkuptonte se ky ishte Korriku më i thatë në Angli që nga viti 1935, një efekt anësor i ngrohjes globale që mund të vazhdojë deri në vitin 2023. Nostradamus shkroi në librin e tij: “Herët a vonë do të shihni ndryshime të mëdha – tmerre dhe hakmarrje të tmerrshme”.