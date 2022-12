Nga ora 06:00 e mëngjesit, deri në orën 20:00 të mbrëmjes do të pezullohet lëvizja e urbanëve në Tiranë. Vendimi është marrë nga bashkia e Tiranës për shkak të samitit që do të mbahet nesër. Në njoftimin e bashkisë, thuhet se vetëm autobusët e unazës së vogël do të qarkullojnë, por me itinerar të shkurtuar. Më poshtë njoftimi i Bashkisë: