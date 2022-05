Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja, në një konferencë për mediat, ka zbuluar detajet lidhur me një hetimi të gjatë të njësisë Anti-korrupsion, teksa tha se zyrtarë të lartë të trajtimit të pronave janë të përfshirë në korrupsion.

I pyetur nëse në këtë hetim ka emra kryebashkiakësh, sikundër ishte paralajmëruar ditë më parë nga kryeministri Edi Rama, Manja nuk dha detaje por tha se shumë shpejt do të ketë rezultate, duke shtuar se hetimi po bëhet në dy bashki.

“Siç e kam deklaruar edhe në dalje më parë, njësia antikorrupsion ka hetime për pronat në të gjithë bregdetin. Do kohën e vet hetimi, kemi në tre zyra vendore të Kadastrës, por dhe në dy bashki ku antikorrupsioni ka thelluar hetimet dhe shumë shpejt do kemi rezultatet konkrete. Ajo që dua të them është se abuzimet që po hetojmë janë të natyrës penale”, tha ai.