Pavarësisht supersticiozitetit, Robin Gosens duket se i ka idetë e qarta për finalen e sezonit të Serie A: “Fitorja në kampionat me Juven? Ai sukses do të na sjellë titullin – tha anësori i Interit gjatë një interviste të gjatë për Dazn Gjermani – Para asaj ndeshje thoshim ‘Nëse fitojmë, do të jemi kampionë’. E kështu do të jetë, jam absolutisht i bindur”.

Anësori gjerman ka folur për karrierën e tij, duke rikthyer momentet më të larta dhe më të ulëta të përjetuara me Atalanta, deri te eksperienca e re me milanezët zikaltër: “Është çmenduri që po më lejohet të luaj në një nga klubet më të mëdha në botë, veçanërisht pas një dëmtimi. Është vërtet argëtuese këtu, Interi ka një ekip të madh, një dëshirë të pabesueshme për të fituar gjithmonë. Sigurisht që ekziston edhe presioni për të fituar çdo ndeshje, por kjo është ajo që e bën gjithçka të fantastike. Inter ishte një mundësi unike. Tani e gjej veten përballë konkurrencës së një lojtari, Perisic, i cili po kalon një sezon të mrekullueshëm dhe që ka fituar gjithçka. Por jam absolutisht i bindur se kjo sfidë do të më ndihmojë”.

Gjermani ka shpjeguar edhe zgjedhjen e numrit të fanellës së tij: “Fatkeqësisht kam një numër të ri, sepse 8-a është mbi supet e Vecinos, një lojtar që ka kohë që është në klub. Nuk doja të insistoja për ta patur. Më duket idiotësi të vij në një klub të ri dhe të kërkoj një numër fanelle menjëherë. Por duke qenë se 8-a është numri që më ka shoqëruar gjatë gjithë karrierës sime, doja të paktën 18-ën. Më tërhiqte 8 kur luaja te Vitesse, prandaj ky është numri me të cilin kam lidhjen më emocionale: nuk jam supersticioz”.