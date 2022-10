Kriza me engjergjin elektrike pothuajse i ka kapluar të gjithë.

Interesi i çdo personi në këtë fazë është kursimi i saj.

Janë disa pasije që mendojmë që nese nuk janë në funksion nuk shpenzojmë energji elektrike.

Më poshtë i përmendim disa prej tyre.

Një karikues në prizë pa telefon

Një karikues i mbetur në fole vazhdon të përdorë energji edhe kur nuk ka asnjë pajisje të lidhur me të. Megjithatë fuqia është minimale, kështu që nuk e godet shumë portofolin tonë.

Televizori

Kjo konsumon rreth 25 dollarë energji në vit, nëse televizori është i fikur, por i pa hequr nga priza.

Kompjuterët dhe laptopi

Edhe fikur, kompjuterat dhe laptopët vazhdojnë të punojnë. Kjo është arsyeja pse kur i hiqni ato, mund të kurseni deri në 100 dollarë në vit.

Pajisjet me kohëmatës

Duke hequr nga priza një pajisje të tillë, ju kurseni deri në 114 dollarë në vit.

Kabllot në priza. A duhet t’i heqim?

Disa mund të mendojnë se shumat e mësipërme janë të vogla, ndërsa të tjerët do të impresionoheshin.Sidoqoftë, duhet të dini që një rritje e papritur e energjisë mund t’ju lërë pa para dhe me një shtëpi të tërë me pajisje të djegura. Prandaj rekomandohet gjithnjë heqja nga priza, në përfundim të përdorimit.