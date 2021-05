OSHEE ka njoftuar se, në datën 28 maj, në orën 10:00-13:00 do të stakohet energjia elektrike në NST Golem, për shkak të punimeve në linjën 110kV Kavajë – Rrashbull, si dhe punimeve për instalimin e sistemit të matjes në Traktet 110kV.

“Si pasojë e remontit të kërkuar nga OST, e cila do të kryejë punime në linjën 110kV Kavajë – Rrashbull, si dhe punime për instalimin e sistemit të matjes në Traktet 110kV, në intervalin kohor 10:00-13:00 do të stakohet energjia elektrike në NST Golem, date 28 maj.

Pa energji do të mbeten zonat:

Ura Golemit – Shkembi Kavajes, Hotel Floëers, Hotel Rindi, Hotel Eter, Hotel Klajdi, Hotel Royal G, Kastrati, Hotel Fafa, Hotel Prestigj, Pishat e buta, Pandi Carapuli, Seferaj, Mali Robit, Golemas, Pilaj dhe Karburant Eurodrin”, njofton OSHEE.