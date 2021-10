Mbledhjet e komisioneve parlamentare do të zhvillohen me prezencë fizike të deputetëve, me kusht që të paraqesin testin negative të Covid-19 ose certifikatën e vaksinimit. Në një deklaratë për mediat kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla tha sot se palët kanë rënë dakord për mënyrën e zhvillimit të mbledhjeve.

“Falenderoj deputetët e opozitës, që ramë dakord për mënyrën e zhvillimit të mbledhjeve të komisioneve, duke e vendosur dhe kuvendin në të njëjtën linjë me universitetet, me shkollat dhe qasje të tjera. Pjesëmarrja do të jetë fizike, me kushtet e testit negativ, të bërë jo më herët se 48 orë ose certifikatën e vaksinimit”, tha Balla.

Ndërkohë edhe kreu i Grupit Parlamentar të PD-së, Alfred Rushaj e ka cilësuar si një kthim të ligjshmërisë në Komisionet Parlamentare, pas vendosjes nga Konferenca e Kryetarëve se këto komisione do të zhvillohen me prezencë fizike.