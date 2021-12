Në Greqi është identifikuar rasti i parë i mutacionit Omicron të koronavirusit. Sipas autoriteteve shëndetësore rasti i identifikuar me Omicron është një qytetar grek i ardhur nga Afrika e Jugut. Mësohet se është izoluar dhe se ka nisur gjurmimi i kontakteve.

Ministri i Shëndetësisë greke, Thanos Plevris bëri me dije se nga 16 janari do të hyjnë në fuqi masat për vaksinim të detyrueshëm të personave mbi 60 vjeç.