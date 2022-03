Numri i civilëve të vrarë në Ukrainë ka tejkaluar numrin 1000. Këto janë të dhënat më të fundit të publikuara nga OKB.

“Shumica e viktimave civile të regjistruara u shkaktuan nga përdorimi i armëve shpërthyese me një zonë të gjerë ndikimi, duke përfshirë granatimet nga artileria e rëndë dhe sistemet e raketave me shumë lëshime dhe sulmet me raketa dhe ajrore,” sipas OHCHR.

Në një deklaratë, organi i OKB-së detajoi 1,035 vdekjet e civilëve si “214 burra, 160 gra, 14 vajza dhe 28 djem, si dhe 48 fëmijë dhe 571 të rritur, seksi i të cilëve nuk dihet ende”.

Ai shtoi se të paktën 1,650 civilë janë plagosur që nga fillimi i pushtimit.

Në rajonet Donetsk dhe Luhansk në Ukrainën lindore, OHCHR ka regjistruar 311 të vdekur civilë dhe 857 civilë të plagosur. Në rajone të tjera, duke përfshirë qytetin e Kievit, Cherkasy, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Kyiv, Mykolaiv, Odesa, Sumy, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk dhe rajonet Zhytomyr, 724 civilë janë vrarë dhe 793 janë

plagosur.

“OHCHR beson se shifrat aktuale janë dukshëm më të larta, pasi marrja e informacionit nga disa vende ku kanë ndodhur armiqësi intensive është vonuar dhe shumë raporte janë ende në pritje të vërtetimit. Kjo ka të bëjë, për shembull, me Mariupol dhe Volnovakha (rajoni i Donetskut), Izium (rajoni Kharkiv), Sievierodonetsk dhe Rubizhne (rajoni i Luhansk) dhe Trostianets (rajoni Sumy), ku ka pretendime për viktima të shumta civile,” tha ai.