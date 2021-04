Sipas të dhënave nga OKB, Shqipëria ka marrë nga COVAX këtë muaj furnizimin e dytë me vaksina. “Më shumë se 430 mijë vetë janë vaksinuar në Shqipëri që nga janari e deri tani”, tha të enjten (29.04) Fahran Haq, zëvendës-zëdhënësi i Sekretarit të Përgjithshëm.

Shqipëria do të marrë sasinë e mjaftueshme nga COVAX-i për të vaksinuar 20 përqind të popullsisë deri në fund të këtij viti, tha Haq në konferencën e përditshme të shtypit. COVAX është partnere me Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe Komisionin Europian. COVAX ka marrë përsipër të furnizojë gjatë këtij viti 2 miliardë vaksina në botë dhe të sigurojë nga donatorët 1,8 miliardë doza të tjer vaksinash. COVAX ka dërguar deri tani vaksina në 100 vende të botës.

Haq tha se ekipi i OKB-së në Shqipëri ka ndihmuar në fushatat bindëse për të nxitur vaksinimin dhe parandaluar përhapjen e COVID-19. Kurse Organizata Botërore e Punës, (ILO) ka mbështetur gratë që janë prekur nga pandemia duke ndihmuar për shembull me para gratë që kanë humbur punën në industrinë e tekstilit.

Fondi për fëmijët i organizatës, UNICEF, ka dhënë mbështetje në sektorin e edukimit duke ndihmuar me platformat online për fëmijët në nevojë. Kurse agjencia për refugjatët, UNHCR ka ndihmuar me ushqime dhe konsultime bashkë me refugjatët edhe të tjerët./DW