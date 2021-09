Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë edhe një herë thirrje për mos aplikimin e dozave të treta të koronavirusit deri për të paktën një vit.

Agjencia e OKB vuri edhe një herë në dukje se miliona qytetarë në të gjithë botën nuk kanë marrë ende as dozën e parë.

Drejtuesi i përgjithshëm Tedros Adhanom Ghebreyesus u tha gazetarëve: Nuk do të rri në heshtje ndërsa kompanitë dhe shtetet që kontrollojnë furnizimin global me vaksina mendojnë se bota e varfër duhet të kënaqet me ato që mbeten pas.”

Duke folur nga selia e OBSH-së në Gjenevëo, Tedros u bëri thirrje vendeve të pasura dhe prodhuesve të vaksinave që të prioritizojnë vaksinimin e punonjësve të shëndetësisë dhe popullatave të rrezikuara në vendet e varfra, në vend të dozave përforcuese.

“Nuk duam të shohim përhapje të përdorimit të dozave përforcuese për njerëz të shëndetshëm që janë të vaksinuar me dy doza.”