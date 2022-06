Organizata Botërore e Shëndetësisë bëri thirrje për “veprim të koordinuar” për të ndaluar përhapjen e mëtejshme të virusit të lisë së majmunëve, por nuk ka dhënë alarmin më të lartë për ta shpallur atë një emergjencë shëndetësore globale.

OBSH bëri thirrje për mbikëqyrje, gjurmim kontakti dhe izolim të rasteve të mundshme të lisë së majmunëve, si dhe duke siguruar që vaksinat dhe trajtimet të jenë të disponueshme dhe të ndahen në mënyrë të drejtë.

“Ky është padyshim një kërcënim shëndetësor në zhvillim… Kërkon vëmendjen tonë kolektive dhe veprimin e koordinuar për të ndaluar përhapjen e mëtejshme të virusit të lisë së majmunit”, tha Drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së Tedros Adhanom Ghebreyesus.

OBSH deri më tani ka identifikuar gjashtë emergjenca të shëndetit publik, duke përfshirë gripin e derrit, Ebolën dhe pandeminë e vazhdueshme COVID-19. Trupi do të vazhdojë të monitorojë shpërthimin e lisë së majmunëve për të përcaktuar nëse mund t’i duhet të përditësojë rekomandimet e tij.

Që nga fillimi i majit, më shumë se 3,000 raste janë raportuar në OBSH nga 47 vende, duke përfshirë vendet pa raste të raportuara më parë. Numri më i lartë i rasteve raportohet aktualisht në Evropë, tha OBSH.

Shumica e rasteve të konfirmuara kanë të bëjnë me meshkujt që kryejnë marrëdhënie seksuale me meshkuj. OBSH tha se është e shqetësuar për “potencialin për përkeqësim të stigmatizimit … të grupeve të prekura të popullsisë, gjë që do të pengonte më tej përpjekjet për reagim”.