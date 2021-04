Pas përfundimit të numërimit të votave për subjektet politike këtë të mërkurë rinis numërimi i votave për të gjithë kandidatët për deputet në parlament në qarqet e Shqipërisë. Sipas të dhënave të KQZ deri më tani në Tiranë, ku ka filluar numërimi i votave për kandidatët në disa qendra votimi, ajo që vihet re është se në krye të listës si më e votuara është ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku, me 2140.

Ndërkohë sipas të dhënave pas Ballukut, kandidati më i votuar në Tiranë është ish ministri Fatmir Xhafaj me 622, i ndjekur nga Etjan Xhafaj me 149 dhe e katërta e listës si kandidatja e votuar deri më tani në Tiranë është ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu me 106 vota. Ministri për Diasporën Pandeli Majko, i cili qëndron i 19 në listën e kandidatëve, rrezikon mandatin pasi deri më tani ka grupuar 75 vota.