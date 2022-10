Monza-Bologna, ndeshja e javës së 12 të Serie A, do të luhet rregullisht sipas programit, të hënën e 31 tetorit në orën 20:45. Drejtori i Përgjithshëm Adriano Galliani i kishte kërkuar Lega Serie A shtyrjen e ndeshjes. Motivi ishte i qartë: “Skuadra është nën shok për çështjen e Pablo Marì. Mbrëmë dëgjova lojtarët tanë që po qanin. Fola me Pessinën për gjysmë ore. Kjo është një dhomë zhveshje miqsh. Prandaj kërkuam shtyrjen e ndeshjes, tani të shohim se çfarë do të ndodhë”. Por kërkesa është refuzuar.

Apeli i Gallianit dështoi dhe për këtë arsye ndeshja kundër Bolonjës do të luhet rregullisht. Kjo pavarësisht ngjarjes ku u përfshi Pablo Marì, i plagosur me thikë pas shpine të enjten në një qendër tregtare në Assago. Në këto orë është vlerësuar një datë alternative, por për shkak të Kupës së Botës, sfida i binte të luhej më 9 shkurt 2023. Afër ndeshjes së kthimit Bologna-Monza, e planifikuar për në 12 shkurt. Një zgjidhje e pavlerësuar nga emilianët. Në atë moment u konsiderua një shtyrje 1-2 ditësh për t’i dhënë kohë lojtarit për t’u larguar nga spitali, por te Monza zgjidhja nuk ndryshoi shumë. Për këtë arsye ndeshja mbetet në datën e caktuar.

Mbrojtësi spanjoll, i shtruar në spitalin Niguarda, është operuar mëngjesin e sotëm në muskujt e shpinës. Operacioni shkoi mirë dhe tashmë nis rehabilitimi i gjatë për Marì. Mes pushimit, rehabilitimit dhe rikuperimit të formës, rikthimi i tij në fushë nuk pritet para tre muajve.