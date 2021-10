“Varet gjithcka nga sa ne do ti lejojmë Shqipërisë. Aty ka shumë lojtarë që luajnë shpejt, luajnë futboll. Respekt të madh për ta, por le të fokusohemi tek vetja dhe të mos i lëmë të hapin krahët”. Robert Lewandowski tregon respekt për kombëtaren e Rejas, por sfidon kuqezinjtë, i fortë në 4-1 e arritur në Varshavë, në ndeshjen e parë.

Sulmuesi polak ka pranuar përpara ndeshjeve kualifikuese të Kupës së Botës kundër San Marinos dhe Shqipërisë se edhe kundër rivalit të parë nuk mund të luhet me 95 përqind nëse Polonia kërkon të marrë fitore. E gjithë vëmendja e njeriut më të rrezikshëm të Paolo Sousas është gjithësesi tek ndeshja e 12 tetorit kundër të besuarve të Edoardo Rejas, me të cilët do të diskutojë edhe vendin e dytë të grupit. Polonia në fakt ka dominuar të dy sfidat e para kundër dy rivalve të tetorit, duke shkatërruar 7-1 San Marinon dhe duke u imponuar 4-1 ndaj Shqipërisë, por pavarësisht rezultatit sulmuesi i Bayern Mynih e ka të qartë se në këto lloj ndeshjesh nuk lejohet asnjë neglizhencë: “Fillimi i pjesës së dytë kundër San Marinos tregoi se nuk mund të luash me 95 % të mundësive. Duhet ti bësh gjërat shpejt dhe më pas të luash i qetë. Sa i përket Shqipërisë, ata luajtën shumë mirë kundër nesh në ndeshjen e parë. Rivalët luajtën me 5 prapa. Lëvizën mirë, por ne i lejuam atyre shumë. Ka shumë vend për përmirësim. Ata tani do të luajnë kundër Hungarisë në fillim, por më shumë ne duhet të përqendrohemi tek vetja jonë – tha kapiteni i Polonisë.

Ndeshja kundër San Marinos do të jetë një lamtumirë zyrtare për veteranin e portës Łukasz Fabiański, një nga portierët polakë më të mirë të shekullit të 21. Në grupin I polakët janë të tretët me 11 pikë pas 6 ndeshjeve, pesë pas Anglisë dhe një pas kuqezinjve, situatë që do të tentojnë ta përmbysin, duke shpresuar në një ndalesë të Shqipërisë në Budapest, apo edhe në ndeshjen direkte në 12 tetorit në Tiranë.

Lojtarët e thërritur nga Sousa kundër San Marinos e Shqipërisë:

Portierë: Radosław Majecki (Monaco), Łukasz Fabiański (West Ham United; vetwm kundwr San Marinos), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus)

Mbrojtës: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Paweł Dawidowicz (Verona), Kamil Glik (Benevento), Robert Gumny (FC Augsburg), Michał Helik (Barnsley), Tomasz Kędziora (Dynamo Kiev), Tymoteusz Puchacz (Union Berlin)

Mesfushorë: Przemysław Frankowski (Lens), Kamil Jóźwiak (Derby County), Mateusz Klich (Leeds United), Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin), Grzegorz Krychowiak (FK Krasnodar), Karol Linetty (Torino), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion), Przemysław Płacheta (Norwich City), Damian Szymański (AEK Ateny), Piotr Zieliński (Napoli)

Sulmues: Adam Buksa (New England Revolution), Robert Lewandowski (Bayern Mynih), Krzysztof Piątek (Hertha Berlin), Karol Świderski (PAOK Saloniki).