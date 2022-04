Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë futur në listën e tyre të zezë plot gjashtë persona të rëndësishëm në Shqipëri.

Non-grata nga Departamenti Amerikan i Shtetit janë shpallur, Sali Berisha, Adriatik Llalla, Tom Doshi dhe Vangjush Dako.

Ndërsa të sanksionuar ekonomikisht nga Departamenti i Thesarit dhe Departamenti i Shtetit janë shpallur sot Aqif Rakipi dhe Ylli Ndroqi. Këtyre të fundit, ngjashëm me personat e shpallur non-grata, iu ndalohet hyrja në SHBA, edhe familjarëve të tyre.

Lapsi.al ka përmbledhur personat në listën e zezë të SHBA dhe shpjegimet pse janë marrë këto masa.

Non-gratat dhe arsyet:

Sali Berisha (19 maj 2021)

“Sot, unë jam duke shpallur emërimin publik të Sali Berishës, një ish-President i Shqipërisë, ish-Kryeministër i Shqipërisë dhe ish-deputet i Parlamentit të Shqipërisë, për shkak të përfshirjes së tij në korrupsion të rëndësishëm. Në cilësinë e tij zyrtare si Kryeministër i Shqipërisë në veçanti, Berisha ishte i përfshirë në veprime korruptive, të tilla si shpërdorim i fondeve publike dhe ndërhyrje në proceset publike, duke përfshirë përdorimin e pushtetit të tij për përfitimet e tij dhe për të pasuruar aleatët e tij politikë dhe anëtarët e familjes së tij në shpenzimet e besimit të publikut shqiptar në institucionet e tyre qeveritare dhe zyrtarët publikë. Për më tepër, retorika e tij tregon se ai është i gatshëm të mbrojë veten, anëtarët e familjes së tij dhe aleatët e tij politikë në kurriz të hetimeve të pavarura, përpjekjeve antikorrupsion dhe masave të përgjegjësisë. Me këtë përcaktim, unë po rikonfirmoj nevojën për llogaridhënie dhe transparencë në institucionet demokratike të Shqipërisë, proceset qeveritare dhe veprimet e zyrtarëve publikë shqiptarë.

Ky emërim është bërë nën Seksionin 7031 (c) të Departamentit të Shtetit, Operacionet e Jashtme, dhe Programeve të Ndarjeve të Programeve Akti i Ndarjes, 2021. Përveç Berishës, unë po caktoj publikisht bashkëshorten e tij, Liri Berishën, djalin e tij, Shkelzen Berisha dhe vajza, Argita Berisha Malltezi. Këta individë nuk janë të përshtatshëm për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara.

Ky emërtim riafirmon angazhimin e përkrahjes së SHBA për reformat politike kryesore për institucionet demokratike të Shqipërisë. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të qëndrojnë me popullin e Shqipërisë. Departamenti do të vazhdojë të përdorë autoritete si kjo për të promovuar përgjegjësinë për aktorët e korruptuar në këtë rajon dhe globalisht.”

Adriatik Llalla (15 shkurt 2018)

“Sekretari i Shtetit Rex Tillerson ka shpallur publikisht “non grata” ish-Prokurorin e Përgjithshëm Shqiptare (z.) Adriatik Llalla në bazë të nenit 7031 (c) të Ligjit për Buxhetin e Konsoliduar të FY 2017 për shkak të përfshirjes së tij në korrupsion të rëndësishëm. Neni 7031 (c) parasheh që në rastet kur Sekretari i Shtetit ka informacion të besueshëm se zyrtarët e huaj janë përfshirë në korrupsion të rëndësishëm ose në shkelje të rënda të të drejtave të njeriut, këta individë dhe anëtarët e tyre të afërt të familjes nuk kanë të drejtë të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Ligji gjithashtu kërkon që Sekretari i Shtetit të caktojë publikisht ose privatisht zyrtarë të tillë dhe anëtarët e familjes së tyre si të padëshiruar. Sekretari po ashtu shpall publikisht bashkëshortin e z. Llalla, Ardjana Llalla, vajzën e tij, Eni Llalla dhe fëmija tjetër i tij, jo amerikan.”

Tom Doshi (16 prill 2018)

“Departamenti njofton publikisht deputetin shqiptar Tom Doshi sipas nenit 7031 (c) të Ligjit të Përvetësimeve të Konsoliduara të vitit 2017, për shkak të përfshirjes së tij në korrupsion të rëndësishëm. Neni 7031 (c) parasheh që në rastet kur Sekretari i Shtetit ka informacione të besueshme se zyrtarët e huaj janë përfshirë në korrupsion madhor ose shkelje të rënda të të drejtave të njeriut, këta individë dhe anëtarët e tyre të afërt të familjes nuk kanë të drejtë të hyjnë në Shtetet e Bashkuara”, thuhet në njoftimin e DASH në Tëitter.”

Vangjush Dako (31 korrik 2019)

“Emërtim publik për shkak të përfshirjes në korrupsion të rëndësishëm të Vangjush Dakos, kryetar i bashkisë së Durrësit në Shqipëri. Sekretari i Shtetit po e përcakton publikisht kryetarin e bashkisë së Durrësit në Shqipëri Vangjush Dako, sipas Seksionit 7031(c) të Departamentit të Shtetit FY 2019. Seksioni 7031 (c) parashikon që, në rastet kur Sekretari i Shtetit ka informacion të besueshëm se zyrtarë të huaj kanë qenë të përfshirë në një korrupsion të konsiderueshëm ose një shkelje të madhe të të drejtave të njeriut, ata individë dhe anëtarët e tyre të ngushtë të familjes nuk kanë të drejtë për hyrje në Shtetet e Bashkuara.”

Aqif Rakipi (11 prill 2022)

“Aqif Rakipi është një ish-deputet nga Elbasani i Shqipërisë, i cili ka një ndikim të dëmshëm dhe destabilizues në proceset politike në Shqipëri.

Grupe të shumta të krimit të organizuar (OCG) në Shqipëri kanë ofruar para, dhurata ose premtime për vende pune ose koncesione në këmbim të votave për partinë e tyre të preferuar politike. Rakipi ka qenë prej kohësh i përfshirë në krimin e organizuar dhe është i lidhur ngushtë me një OCG, brenda së cilës ai ka ushtruar ndikim politik, duke përfshirë edhe korrupsionin. Për shembull, Rakipi ka përdorur ndikimin e tij politik për të emëruar miqtë e tij në postet kryesore publike në Elbasan dhe Tiranë. Rakipi humbi mandatin e tij si deputet i parlamentit të Shqipërisë pasi prokurorët konfirmuan rolin e tij në veprimtari kriminale me një pseudonim. Ai është përcaktuar në bazë të E.O. 14033 për të qenë përgjegjës ose bashkëpunëtor në, ose për përfshirje të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në, korrupsionin në lidhje me Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë korrupsionin të lidhur me një zyrtar të një nga qevertë në Ballkanin Perëndimor, ose një qeveri aktuale ose të mëparshme, duke përfshirë shpërdorimi të aseteve publike, shpronësimi i aseteve private për përfitime personale ose qëllime politike, ose ryshfet.”

Ylli Ndroqi (11 prill 2022)

“Ylli Ndroqi është një pronar mediash, pasuritë e të cilit janë sekuestruar nga qeveria shqiptare në vitet 2020 dhe 2021 për veprimtari të mëparshme kriminale. Ndroqi ka shfrytëzuar mediat e dikurshme nën kontrollin e tij për të zhvatur dhe shantazhuar qytetarët shqiptarë nëpërmjet kërkesave për para dhe blerjeve reklamuese në këmbim të ndalimit të publikimit të historive negative në media. Gjithashtu, Ndroqi ka kërkuar ryshfet për llogari të një subjekti që kërkon të bëjë biznes në Shqipëri. Ndroqi caktohet në zbatim të E.O. 14033 për të qenë përgjegjës ose bashkëpunëtor në, ose për përfshirje të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nëkorrupsion në Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë korrupsionin të drejtpërdrejtë ose në emër të dikujt të lidhur me një qeveri në Ballkanin Perëndimor, ose më një zyrtar të qeverisë aktuale ose të mëparshme në Ballkanin Perëndimor, siç është shpërdorimi i aseteve publike, shpronësimi i aseteve private për përfitime personale ose qëllime politike, ose ryshfet.” ©LAPSI.AL