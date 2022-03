38 vjet nga vdekja e Mehmet Bubrrec Bucpapaj.Njeriu i parè qe u be korrspodent i gazetes Bashkimi nga Tropoja.Njeriu i pare nga Tropoja qe u shkollua ne Itali per altileri dhe zhenjo ..Njeriu qe solli mallrat italiane ne Tropoje duke zhvilluar tregti te ndershme..Po ashtu se bashku me vllezrit iu bashkua luftes per clirim…Por pas vendosjes se rregjimit ai u persekutua per shkak te bindjeve antikomuniste..Dhe u hoq nga cdo detyre ,dhe u dergu ne koprativ…Ne do ta kujtojm gjithmonè me rrespekt dhe jemi krenar qe jemi nipat e tij.

Shkruar nga Denis Buçpapaj/radionacional.al