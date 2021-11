2 tërmete të njëpasnjëshme kanë goditur Turqinë sot, duke krijuar panik te qytetarët. Siç shihet nga pamjet e përcjella në rrjete sociale në momentin e rënies së tërmetit njerëzit kanë dalë me vrap nga dyqanet. Njëri tërmet ishte me magnitudë 5.2 ballë të shkallës Rihter dhe është regjistruar në zonën e Duzce, në një thellësi prej 7.9 kilometrash. Epiqendra e tërmetit ishte rreth 200 kilometra larg Stambollit, pasuar nga një seri tërmetesh pak më të dobëta, por ende të forta, me magnitudë 4.9 dhe 5 të shkallës Rihter.