Shkolla Krijuese e Universitetit “Ryerson” në Kanada po ofron një kurs që do të trajtojë tema lidhur me jetën artistike të këngëtarëve lindur në Toronto, Drake dhe Weeknd.

Sipas profesorit Dalton Higgins, kursi i quajtur “Deconstructing Drake & The Weeknd”, do të ofrohet në semestrin dimëror duke filluar nga janari 2022.“Është koha që ikonat tona kanadeze të rap-it dhe R&B të njihen dhe të kanonizohen në mënyrë akademike ose ndryshe. Edhe është kritike për studiuesit dhe historianët të shqyrtojnë skenën muzikore të Torontos që lindi Drake dhe Weeknd dhe që ndihmoi në krijimin e kushteve që ata të bëhen mega të suksesshëm”,u shpreh Higgins.Sipas universitetit,lënda do të ofrohet si një nga kurset kryesore për programin Bachelor të Muzikës Profesionale të Shkollës Krijuese, “programi i parë universitar i muzikës profesionale ndërdisiplinore”.