Noizy dhe Escobars po vazhdojnë prej disa ditësh luftën e tyre të ashpër në rrjete sociale.

Dy shokët e vjetër, tashmë “armiq”, kanë nisur të hedhin akuza të rënda për njëri-tjetrin në Instagram dhe të nxjerrin të palarat e tyre.

E gjitha nis pasi Meriton Mjekiqi ftoi në emisionin e tij Escobars, dhe ky i fundit paralajmëroi se do të tregonte të vërtetat për Noizy-n. Sigurisht që Noizy nuk e priti mirë këtë ftesë dhe ditën e djeshme bëri një postim thumbues për Escobars në rrjete sociale.

“Vjen Shqiperi dhe mundohet me rrejt njerzit kam shoke Drake dhe Chris Brown dhe Kylie Jenner a thu se njerzit ktu hajn bar nuk kuptojme se kur rrejne dhe Kur Tregojn verteten te 3 kto emrat qe permenda i bojn folloë kti në Instagram a e keni pa? .. nejse ti je rrenc dhe dukesh qe rren se të hup Zoni Kur flet per mu you bitch. Ti mke rrit mu? ti ke qen 10 vjec Kur un kam bo OTR o k**, ty ste del matematika. Ty tkam mar per dore tkam tregu ca asht bota e shqipria Ti mke cu mu në Amerik? 2011? Lol atehere ti ke qen 14vjec, ty tka njoftu Ryan bertant me njerzit e Drake, ti harxhojshe lek me u vesh si footbollerat me I bo shok me u njoftu me drake, Kishe qef me jeten e footballistit that rich life style. po ti Ske as 1 makin në emer tat, gjitha me qera, ato orat sjan tuat ato varset nqaf kushtojn 10.000£ Ryan bertant ste ka shok mo se Ja lutshe b***en me tbo drake folloë ne instagram, ti merrje vesh Ku e ka hotelin drake në amerik dhe shkoje merrje dhomen me 1 kat me Drake tu shpresu Ishalla po e takon. Ti je robi ma fallc në ket toke. Shife veten Kur flet per mu Qysh të hup zoni.

@iamryanbertrand @champagnepapi this guy comes to Albania saying his best friends ëith Drake.. @starino look ëhat you made him think 😫 gjith tag kto njerz”, shkroi Noziy duke iu drejtuar reperit Escobars.

Ndërsa ky i fundit ka vendosur t’i përgjigjet pas diss-it që i bëri mbrëmë në emisionin “Gjoni Black”. Escobars ka postuar në Instagram disa pjesë nga freestyle i tij dhe përkrah tyre ka shkruar: “Kur urrejtja nuk bën punë ata fillojnë të thonë gënjeshtra. Oi Noizy djali im të duhen më shumë para në kuletë?”.

“Zini nuk është i drejtë. Është i pafytyrë nuk është njeri i besës. Kur të ndihmon një njeri prej fillimit me pare, me rroba, me gjithçka dhe nuk të respekton… në 2005-2006 ka pasur shumë probleme në Londër dhe më ka ardhur shumë gjynah për të. Dhe i thashë vëllait tim kape pak këtë djalin në dorë se është djalë i mirë. Vëllai im u takua me të e bëri shok dhe e kemi ndihmuar sa kemi mundur”, tha Escobars për Noizy-n në emision.

Më pas ai ka publikuar një pjesë nga kënga e Noizy-t “Big Body Benzo” dhe shprehet se ka qenë ai që e ka ndihmuar reperin me para, me makina dhe e ka njohur me gjithë personazhet e famshëm.

“Thuaje dhe një herë? Edhe një herë ça? Hahaha Ky miu i vogël. Noizy është wasteman më i madh. (dikush që i papjekur që bën gjithçka për të mos arritur asgjë) Unë nuk kam thënë kurrë se Drake është shoku im, unë jam shok me @ovoroxx mos thuaj më gënjeshtra. Unë të ndryshova jetën, ti erdhe te vëllai im dhe ju përgjërove për ndihmë. Të kujtohet? Dhe ne të ndihmuam, të mbrojtëm si vëlla dhe ti je i mbushur me urrejtje. Unë të çova për herë të parë me pushime në Marbella, LA dhe më pas në New York. Të njoha me njerëz që nuk e kishe ëndërruar kurrë. E gjitha kjo është për shkak të emrit tim. Kush qëllohet në të pasme dhe nuk bën asgjë dhe prapë bën si i fortë në rap???

Unë të dhashë orët e mia, makinat e mia, paratë kur ti nuk kishe vend ku të qëndroje dhe të kam qëndruar pranë nga 2005-2015. Tani ti flet sepse unë po tregoj fakte. Unë nuk gënjej… tani ti bën kështu që të jesh si unë. Të gjithë shkoni shikoni këngën ‘Big Body Benzo’ të Noizy-t. Më nderon mua, unë e njoha me çdo personazh të famshëm. Shko bëj detyrat e shtëpisë @iamryanbertrand ishte shoku im. Fitues i Champions League. Unë e vendosa emrin OTR në hartë midis njerëzve nga Shqipëria. Por e di çfarë nuk do merrem shumë. Por mos thuaj gënjeshtra. Mos thuaj më asgjë, do shihemi me njëri-tjetrin.”, shkruan Escobars.

Escobars vazhdon të hedhë akuza të rënda për Noizy-n në rrjete sociale, ndërsa ky i fundit është mjaftuar vetëm me një status për të thënë fjalën e tij të fundit.

Reperi tregon se s’ka ndërmend t’i japë më shumë vëmendjen Escobars-it, ndaj do ta lërë me kaq.

“S’do t’i jap më vëmendje. Herës tjetër mos shkruani gjëra koti për vëmendje.”- ka shkruar Noizy, duke e lënë këtu këtë histori.