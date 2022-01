Familja e presidentit amerikan Joe Biden ka mirëpritur banorin më të ri të Shtëpisë së Bardhë: një mace dyvjeçare të quajtur Willow. Willow, the White House’s newest resident, in a photo shared online by Jill BidenNjë zëdhënës i Zonjës së Parë Jill Biden tha se shtesa e re mori emrin e qytetit të lindjes së maceve, Willow Grove, Pensilvani.

Macja është e para që jeton në Shtëpinë e Bardhë që nga administrata e Xhorxh W. Bush.

Fotot e maces me sy të gjelbër, u shpërndanë në Twitter nga Jill Biden të premten në mëngjes.

“Willow po vendoset në Shtëpinë e Bardhë me lodrat e saj të preferuara, ëmbëlsirat dhe shumë hapësirë për të nuhatur dhe eksploruar”, tha zëdhënësi i zonjës Biden, Michael LaRosa, për ‘Associated Press’.

Nuk ka pasur asnjë mace në Shtëpinë e Bardhë që nga vdekja e India në vitin 2009, një mace tërësisht e zezë që jetoi me familjen e George W Bush për gati dy dekada.

Përveç Willow dhe Commander, Bidenët kishin më parë dy qen të tjerë gjermanë – të quajtur Champ dhe Major – në Shtëpinë e Bardhë.

Kafsha shtëpiake më e madhe presidenciale, Champ, vdiq në qershor në moshën 13-vjeçare.

Ndërsa qentë kanë qenë banorë më të shpeshtë të Shtëpisë së Bardhë, disa presidentë kanë mbajtur edhe mace në shtëpi, duke përfshirë Bill Clinton, Jimmy Carter dhe Gerald Ford.