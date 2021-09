“E vura përvojën time në dispozicion të ekipit dhe jap gjithçka që kam. Eksperiencë, besim… Kam fatin që jam trajner i një skuadre kurajoze, me cilësi të madhe dhe që mëson shpejt”. Kështu ka thënë tekniku i Real Madrid, Carlo Ancelotti në konferencën për shtyp pas 6-1 kundër Mallorcas. Por lapsuset difensive të kundërshtarëve nuk e zvogëlojnë kurrësesi fillimin e madh të mandatit të dytë të Carlettos në Casa Blanca.

TRE GOL E GJYSËM PËR NDESHJE — Ashtu si në vitin 2013, Ancelotti filloi me 6 fitore dhe një barazim në Liga dhe një sukses në Ligën e Kampionëve. Tetë vjet më parë ai humbi derbin me Atleticon, dhe në javën e gjashtë ai nuk ishte në epërsi si sot, por i treti dy pikë prapa Barçës dhe ekipit të Cholos, që më pas fitoi La Liga. Në 2013 Madridi kishte shënuar 14 gola në 6 ndeshjet e para, sot ata janë në kuotën 21, ose 3.5 mesatarisht për ndeshje. Një numër kaq i madh golash në fillim të një kampionati nuk është parë në Madrid që nga viti 1987.

SUPER KARIM — Pjesa më e madhe e meritave shkon për formën e jashtëzakonshme të Karim Benzema, i cili ka marrë pjesë në 15 nga 21 realizimet e ekipit të tij, 8 gola dhe 7 asist. “Karim nuk është ai që vetëm shënon, ai është shumë i kompletuar – tha Ancelotti -. Ai ndihmon ekipin, i bën të tjerët të luajnë, ndonjëherë golat e tij na bëjnë të harrojmë punën e madhe që ai bën për të tjerët. Kur ai të jetë i lodhur ne do të përdorim Jovic, i cili po luan mirë dhe po përballet me një konkurrencë shumë të ashpër”. Benzema ishte vendimtar edhe vitin e kaluar, por Vinicius duket si dikush tjetër, dhe tashmë ka shënuar 5 gola kundër 3 në sezonin e fundit. Asensio dje nënshkroi trigolëshin e tij të parë me klubin dhe po flasim për një tjetër që e kishte mbyllur kampionatin 2020-21 me 5 gola. Valverde ka bërë hapin vendimtar në cilësi, Camavinga, 18 vjeç, po ashtu.

MBROJTJE PËR TU RREGULLUAR — Sigurisht, mbrojtja nuk është saktësisht e papërshkueshme nga uji, 8 gola të pësuar dhe ndjenja e cënueshmërisë, por do të ketë kohë për tu përmirësuar dhe në çdo rast me një sulm si ky, lejohen disa të meta prapa. Me këto prezantime të para, duket qartë se Ancelotti i ka kthyer frymën, besimin dhe forcën Madridit.