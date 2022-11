Shorti i hedhur për fazën playoff të Europa League ka dhuruar përplasje spektakolare. Të dytët e renditur në fazën e grupeve, janë përplasur me të zbriturit nga Champions League, por menjëherë ka ardhur një sfidë me ‘aromë‘ Champions. Barcelona ka gjetur përballë Manchester United në shortin e hedhur në Nyon. Një kundërshtar që dikur e sfidonte në finalen e kompeticionit elitar për klube, që si atëherë ka në vijën e parë të sulmit Cristiano Ronaldo. Rivali i vjetër i katalanasve, një ish-blancos për më tepër, ndez që tani sfidën për trofeun.

Përplasen dy pretendentët kryesorë e fërkojnë duart të tjerët. Të gjithë shpresonin të evitonin Manchester United dhe Cristiano Ronaldo, por fati i keq i takoi Barcelonës. Edhe Juventus gjen një njohje të vjetër si Nantes, me të cilët është ndeshur herën e fundit në vitin që fitoi Kupën e Kampioneve të fundit. Ndeshja e parë do të jetë në Torino, ashtu si të gjithë të ardhurit nga vendi i tretë i grupeve të Champions që luajnë në shtëpi e pastaj kthimin në transfertë.

Roma e Mourinho duhet tia dalë me Salzburg, skuadra austriake e eliminuar në grupin e Milan. Fituesit e Conference League në Tiranë, kthimin e kanë në shtëpi. Ajax mund ta quajë veten pa fat, sepse përballë do të ketë Union Berlin që vetëm një ditë më parë humbi kryesimin e Bundesligës. Sporting duhet të masë forcën me Midtyjlland, ndërsa Shakhtar do të jetë pritës në ndeshjen e parë me Rennes. Interesante edhe sfida mes Sevilla e PSV Eindhoven, me spanjollët që nuk janë në momentin e tyre më të mirë, ndërsa hollandezët vijnë si kryesues të kampionatit. Ndeshja e fundit, por jo për nga rëndësia do të jetë mes Beyer Leverkusen e Monaco.

PLAYOFF I EUROPA LEAGUE

Barcellona – Manchester United

Juventus – Nantes

Sporting CP – Midtyjlland

Shakthar Donetsk – Rennes

Ajax – Union Berlin

Bayer Leverkusen – Monaco

Sevilla – PSV Eindhoven

Salzburg – Roma

DATAT E EUROPA LEAGUE

Playoff-et për fazën eliminatore: 16 dhe 23 shkurt

Raundi i 1/8: 9 dhe 16 mars 2023

Çerekfinalet: 13 dhe 20 prill 2023

Gjysmëfinalet: 11 dhe 18 maj 2023

Finalja: 31 maj 2023 në Puskás Arena në Budapest (Hungari)